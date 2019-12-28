Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti'nde yeni Başkan Ceyhun Özer

Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan genel kurulunda Gazeteci Ceyhun Özer, başkan seçildi.

Yapılan olağan genel kurulda eski Başkan Şahin Özer'in aday olmaması ile seçime tek aday olarak giren DHA Ceyhan Temsilci, CRT Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Özer, üyelerin de desteğini alarak başkan seçildi. Başkan Yardımcılığına TRT Temsilcisi Osman Bakır ve Basın Yayın Müdürü Bahadır Odabaşı, yönetim kuruluna İHA temsilcisi Neriman Çelebi, AA temsilcisi Yusuf Tunur ile Emrah Çil getirilirken, eski Başkan Şahin Özer ise onursal başkanlığa getirildi.

Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Ceyhun Özer TGF çatısı altında, gazeteciler arasında birlik, beraberlik ve hoşgörü zemininin oluşmasına katkıda bulunacağını belirterek, “Bu onurlu görevi bana layık gören onursal Başkanımız Şahin Özer'e meslektaşlarıma ve tüm dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sadece kendi üyelerimiz için değil, tüm basın emekçileri için gerekli mücadeleyi sergileyeceğiz. Basın emekçilerinin haklarını savunurken, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren gazetelerimize destek olmak adına güç birliği yaparak, herkesin sesi olacağız. Görev yapan tüm basın mensupları ile dayanışma içinde çalışacağız” dedi.

ADANA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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