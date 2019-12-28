AFAD’dan sel mağdurlarına yatak ve battaniye yardımı

Adana’da yaşanan sel felaketinin ardından mağdurlara, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Adana Valiliği organizasyonunda 5 bin yatak ile 10 bin battaniye dağıtılıyor.

Kentte Pazartesi gecesinden Perşembe gününe kadar süren sağanak yağışta bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise belediyelerin taziye ve kültür evleriyle akrabalarına sığındı. AFAD da, Adana Valiliği organizasyonunda sel felaketinde zarar gören vatandaşlara 5 bin yatak ile 10 bin battaniye dağıtmaya başladı. Görevliler tek tek zarar gören evleri ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine yatak ve battaniyeleri dağıtıyor.

ADANA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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