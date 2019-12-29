Pos tefeciliği operasyonu Adana'da post tefeciliği yaparak haksız kazanç elde etmekten gözaltına alınan 28 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'i ev hapsi cezası aldı

Adana'da post tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğini arayan bir kişi, bazı işletme sahiplerinin pos cihazlarını maksadı dışında kullanarak haksız kazanç elde ettiği ihbarında bulundu. Polis yaptığı çalışma sonucunda belirlenen 25 adrese eş zamanlı baskın yaparak, aralarında kadınların da olduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aralamalarda yaklaşık 200 bin lira para, 21 pos cihazı, 1 pompalı tüfek, 310 kredi kartı ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan 22'si emniyetteki sorgusunun ardından savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 6 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ev hapsi cezası aldı, 4'ü ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.