Adana'da tefeci operasyonu: 28 gözaltı

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ADANA'da, bankalara ait post cihazları ve kredi kartlarıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptığı öne sürülen 28 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kuyumculuk yapan ve bilgisayar malzemeleri satan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira para, 1 av tüfeği, 310 kredi kartı, 21 pos cihazı ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



ADANA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

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