5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu bir bebek beşiğinde yandı

Adana'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 aylık bebek beşiğinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. SinanTuğba Savuç çiftinin evde olmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün odayı sardı. Savuç çifti yangın çıktığını öğrenince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ancak beşikte uyuyan 5 aylık Ferhat Savuç yanmış halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. Bebeğin anne ve babası sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bebeğin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

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