Sağlık görevlisi çorabı olmayan küçük kıza kendi çoraplarını giydirdi

Adana’da evde çıkan bir yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisinin davranışı yürekleri ısıttı.

Seyhan ilçesinde bir apartmanda 2 gün önce çıkan yangında binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 56 yaşlarında küçük bir kız çocuğu da vardı. Sağlık görevlisi ayağında çorapları olmayan kız çocuğunu ambulansa alıp önce müdahale etti, ardından kendi çoraplarını çıkararak küçük kıza giydirdi.

Sağlık görevlisinin bu davranışı görenlerin içini ısıttı.

ADANA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:46

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AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

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