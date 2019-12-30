Kimsesiz engelli vatandaşa yardım eli

Adana'da, Seyhan Belediyesi ekipleri gece geç saatlerde, evsiz ve engelli bir vatandaşın imdadına yetişti.

Gece geç saatlerde kuvvetli yağış ve soğuk nedeniyle zor durumda kalan 49 yaşındaki engelli ve evsiz vatandaş İ.K., Seyhan Belediyesi’ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine gece görevli ekip hemen vatandaşın bulunduğu tren istasyona geldi. İ.K., belediye aracıyla mağdur olan tüm vatandaşa açık olan taziye evlerinden Ova Taziye evine götürüldü. Sıcak yemek ikram edilen İ.K.’ya sağlıkla ilgili sorunu olup olmadığı sorulup, gözlemlendikten sonra dinlenmesi için yatak temin edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatları doğrultusunda Meteoroloji ve AFAD’ın “kuvvetli yağış riski sonucu su baskını” uyarısı sürdükçe, İşletme, Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Sosyal İşler müdürlüklerinden oluşturulan ekipler teyakkuzda kalmaya devam edecek.

Mağdur halk, 444 0 191 ve 0800 521 10 21 telefonlarından taleplerini iletebilecek.

ADANA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.