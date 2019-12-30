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2 yıldır evlerine taşınamıyorlar Adana'da yapımına 2016 yılında başlanan ve sözleşmeye göre 2018'de ...

İHA

Adana'da yapımına 2016 yılında başlanan ve sözleşmeye göre 2018'de tamamlanması planlanan inşaat bir türlü bitmediği için ev alan vatandaşlar mağdur oldu.

2 yıldır evlerine taşınamıyorlar Adana'da yapımına 2016 yılında başlanan ve sözleşmeye göre 2018'de tamamlanması planlanan inşaat bir türlü bitmediği için ev alan vatandaşlar mağdur oldu Bazı vatandaşların ise inşaatı süren konutlarına taşındıkları görüldü

Adana'da yapımına 2016 yılında başlanan ve sözleşmeye göre 2018'de tamamlanması planlanan inşaat bir türlü bitmediği için ev alan vatandaşlar mağdur oldu.
Adana'da bir inşaat firması, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir arsaya 2016 yılında 3 blok halinde 100 dairelik inşaata başladı. Bazı daireler arsa sahiplerine verilirken bazıları da inşaat halindeyken satıldı. Satış yapılırken de vatandaşlarla 2 yıl içinde inşaatın biteceği ve tamamlanmaması halinde kira yardımı yapılacağı sözü verildi. Ancak inşaat, aradan yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen bir türlü bitmedi. Vatandaşlar bütün çabalarına rağmen ne kira yardımı alabildi ne de satın aldıkları evlerine oturabildi. Vatandaşlardan kimi 150, kimi 100, kimi ise 75 bin lira para verdiğini ancak inşaatın tamamlanmamasından dolayı mağdur olduklarını söyledi.
Arsa sahibi olduğu için inşaatta 4 dairesi bulunan Mustafa Kılıç, inşaat firmasının verilen hiçbir sözü yerine getirmediğini, en az 75 vatandaşın mağdur olduğunu, kira yardımının bile yapılmadığını, bu zamana kadar mahkemeye gitmediklerini ancak bundan sonra gideceklerini, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediklerini söyledi. İnşaat bir türlü bitmediği için çare bulamayan iki vatandaşın ise inşaat halindeki apartmana yerleştikleri görüldü.
İnşaat firması ise işlerinin bozulduğunu ekonomik sıkıntı yaşadıklarını, kendilerinin de mağdur olduğunu, alacaklarını alamadıklarını, bu nedenle inşaatın geciktiğini ancak en kısa zamanda inşaatı bitireceklerini söyledi.

ADANA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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