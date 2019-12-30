"Rafadan Tayfa" Adanalı çocuklarla buluştu

TRT Çocuk Kanalı’nın sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın ikinci filmi olan "Rafadan Tayfa2 Göbeklitepe"nin oyunculu özel gösterimi, gösteri etkinliği ve imza günü Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleşti.

Rafadan Tayfa’nın sevimli kahramanları Akın, Mert, Kamil, Hayri, Sevim ve Hale, AVM'nin etkinlik alanında oluşturulan platformda minik ziyaretçilerin karşısına çıktı. Çocuklarla sohbet eden, sürükleyici sohbetleriyle eğlenceli anlar yaşatan sevimli kahramanlar, kendilerini izlemek için gelen çocuklara imzalı posterlerini de dağıttılar.

Gün boyu saat 13.00, 15.00 ve 17.00’de üç seans halinde çocukların karşısına çıkan Rafadan Tayfa kahramanları, gösterinin ardından Avşar Sineması’nda gerçekleşen özel gösterime katıldılar. Filmi Adanalı çocuklarla birlikte izleyen Rafadan Tayfa üyeleri ile bol bol fotoğraf çektiren sevenleri unutulmaz anlarını ölümsüzleştirdiler.

27 Aralık’ta vizyona giren ve dünyanın bilinen ilk tapınaklarının bulunduğu, tarihin akışını değiştiren arkeolojik bir keşif olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, ilk kez bir animasyonla anlatıldığı filmi izleyenler, insanoğlunun medeniyeti nasıl şekillendirdiğinin hikayesine şahit oldular.

ADANA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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