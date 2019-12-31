Adana’da tarihi konak çöktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana’da tarihi konak çöktü

İHA

Adana’da terk edilmiş 3 katlı tarihi konak çöktü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesi 27011 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar gürültü ses duyması üzerine dışarıya baktığında tarihi konağın çöktüğünü gördü. Bunun üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında yaptığı incelemede kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

ADANA

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Ermenilerin mülk satın aldığı iddiası MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı: "Ermeni diasporasının Kozan'da ciddi ciddi her alanda çalışması var" "Türkiye'deki uzantılarını devreye sokarak buradan mülk aldırma peşine girdiler"
YEREL HABERLER Kozan'da Ermenilerin mülk satın aldığı iddiası MHP ...
Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi (3)
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını ...
Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu Adana’da bir evde çıkan yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş takdirname verdi Acil Tıp Teknisyeni Fadime Karaca, küçük kızın evine gidip geçmiş olsun diledi
YEREL HABERLER Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını ...
4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi (2)
YEREL HABERLER 4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak ...
Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek
YEREL HABERLER Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı ...
Pozantı’da kar yağışı trafiği aksattı
YEREL HABERLER Pozantı’da kar yağışı trafiği aksattı
Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nilgün Taşkınlar oldu
YEREL HABERLER Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nilgün ...
Karalar: "O sihirli değneği bulup başarılı olacağız" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ağır borca ve aylık açığa rağmen, sorunları bir bir aşarak, halka hizmet için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi
YEREL HABERLER Karalar: "O sihirli değneği bulup başarılı ...
Vali Demirtaş'ın yeni yıl mesajı Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Önümüzdeki yılda da ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayreti içerisinde olacağız"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş'ın yeni yıl mesajı Adana Valisi Mahmut ...
"Rafadan Tayfa" Adanalı çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER "Rafadan Tayfa" Adanalı çocuklarla buluştu
TSYD Ailesi 2020’ye "Merhaba" dedi Gecede dernek üyeliğinde 10. yılını dolduran isimlerin yanı sıra teşekkür ve vefa ödülleri verildi
YEREL HABERLER TSYD Ailesi 2020’ye "Merhaba" dedi Gecede dernek ...
Yeni yıl sofranız hastalıklara kapı aralamasın Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, eğlenceli bir yılbaşı gecesinin ertesinde aşırı tüketim nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşılaşmamak için sofradaki yiyeceklerin tadımlık olacak şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Yeni yıl sofranız hastalıklara kapı ...
Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını ...
Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu
YEREL HABERLER Emniyet müdüründen kadına şiddet mektubu
4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi
YEREL HABERLER 4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak ...
2 yıldır evlerine taşınamıyorlar Adana'da yapımına 2016 yılında başlanan ve sözleşmeye göre 2018'de tamamlanması planlanan inşaat bir türlü bitmediği için ev alan vatandaşlar mağdur oldu Bazı vatandaşların ise inşaatı süren konutlarına taşındıkları görüldü
YEREL HABERLER 2 yıldır evlerine taşınamıyorlar Adana'da yapımına ...
Emniyet müdüründen erkeklere "kadına şiddete hayır" mektubu Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının önüne geçmek için kadının önemini ve kadına şiddet uygulayan erkeğin sonunun ne olduğunu anlatan bir mektup kaleme alarak dağıttırdı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği ekipleri mektupları sokaklarda tek tek dağıtırken, mektubu alan erkekler emniyet müdürünü tebrik ettiklerini, kadına kesinlikle el kalkmaması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Emniyet müdüründen erkeklere "kadına şiddete hayır" ...
Kimsesiz engelli vatandaşa yardım eli
YEREL HABERLER Kimsesiz engelli vatandaşa yardım eli
Sağlık görevlisi çorabı olmayan küçük kıza kendi çoraplarını giydirdi
YEREL HABERLER Sağlık görevlisi çorabı olmayan küçük kıza kendi ...
Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler Adana'da 4 kişilik aile, evlerindeki farelerden kurtulmak için dolap ve yatak altlarına attıkları zehirden etkilenerek hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler Adana'da 4 ...
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
CHP Karaisalı İlçe Başkanlığına Mustafa Eren yeniden seçildi
YEREL HABERLER CHP Karaisalı İlçe Başkanlığına Mustafa Eren yeniden ...
Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını Adana’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X