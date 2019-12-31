Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı

Diyabetliler bu 10 şeyi asla yapmamalı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi. MOBESE kamerasına yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor

ADANA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.