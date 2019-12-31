Acıbadem Adana Hastanesi; 2010, 2013 ve 2016 yıllarında hizmet standartlarında gösterdiği başarıyı 2019 yılında da tekrarlayarak Joint Commision International (JCI) akreditasyonunu yeniden aldı.

Acıbadem Adana Hastanesi’nin tüm alanlarında hastalarla birebir temas kuran yönetici ve çalışanlar JCI denetim ekibi ile görüşerek, değerlendirme sorularını yanıtladı. Sunulan sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmeyi amaçlayan ve uluslararası düzeyde hizmet verme yetkinliğini destekleyen JCI akreditasyonunun önemini vurgulayan Acıbadem Adana Hastanesi Başhekim ve Direktörü Prof. Dr. Bülent Soyupak “Sağlık sektöründe iyileştirebileceğimiz alanları tespit ederek ilerlemeyi ve bölgemize en iyi sağlık hizmeti sunmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Bunun için örnek alabileceğimiz uygulamaları işin uzmanlarından dinleyerek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Alanında deneyimli, işini seven ve tutkuyla yapan 500’ü aşkın ekip üyemizle 4. kez akredite olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



JCI nedir?

ABD’de 1951 yılında kurulan Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Ortak Komisyonu (JCAHO) bu ülkede 15 binden fazla kuruluşu denetliyor. Kuruluşun temel amacı topluma verilen sağlık hizmetinin güvenlik ve kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesi ve bu alanda oluşturulan standartların sağlık kuruluşlarında yerleştirilmesidir. JCI; sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen JCAHO kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

ADANA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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