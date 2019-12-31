AOSB’de "Nostalji" yaşatan yeni yıl buluşması AOSB yönetimi ve çalışanları yeni yıl nedeniyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi Başarılı çalışanların ödüllendirildiği programda, AOSB’nin kuruluş yıllarını anlatan 1970’li yıllara ait haberlerin yer aldığı gazete kupürleri izleyenleri zaman tünelinde yolculuğa çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AOSB’de "Nostalji" yaşatan yeni yıl buluşması AOSB yönetimi ve çalışanları yeni yıl nedeniyle ...

İHA

AOSB’de "Nostalji" yaşatan yeni yıl buluşması AOSB yönetimi ve çalışanları yeni yıl nedeniyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi Başarılı çalışanların ödüllendirildiği programda, AOSB’nin kuruluş yıllarını anlatan 1970’li yıllara ait haberlerin yer aldığı gazete kupürleri izleyenleri zaman tünelinde yolculuğa çıkardı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetimi ve çalışanları yeni yıl nedeniyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Bir aile tablosunun oluştuğu buluşmada, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından yapılan sunum izleyenleri zaman tünelinde yolculuğa çıkartarak, nostalji yaşattı.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yaptığı konuşmada, sanayicilerin 41 yıl önce doğru atılmış adımların, ekilen tohumların değerini gün geçtikçe daha iyi anladığını ve meyvelerini topladığını belirterek, “Doğru bir strateji yürüterek bölgemizin tarıma elverişli olmayan çevresi genişlemeye müsait bir alan seçilerek kurulmuş olması, bugün sıkıntısız bir şekilde genişleme olanağını bizlere sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, vefat edenlere Allah rahmet eylesin, yaşayanlara uzun ömürler versin. OSB’miz bugün Türkiye'nin sayılı OSB’leri arasında yerini almıştır” dedi.
1990’lı yıllardaki kıt imkanlardan bugün sorunsuz ve sürdürülebilir üretim için tüm şartların mevcut olduğunu anlatan Başkan Sütcü, 10. Yılındaki AOSB Başkanlığı görevinde de tüm mesaisini sanayicilerin daha rahat çalışması için harcayan yönetim kurulu arkadaşlarına, OSB çalışanlarına ve her koşulda üreten sanayicilere teşekkür etti.

Başarı ekip işi
Başarılı çalışmaların ekip işi olduğuna vurgu yapan Sütcü, “Benlik Allah’a mahsustur. Burada ben değil biz varız. Ben her zaman buradaki hizmetimizi memleketimize borç yükümlülüğünü yerine getirme olarak görüyorum. Yıllardır OSB’mize gelirken hiçbir zaman ayağım geri gitmedi, severek, isteyerek, şevkle geldim. Burada bulunan tüm arkadaşlarımın da bu kuruma canı gönülden hizmet ettiği inancındayım” diyerek nice yıllar temennisinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve Nedim Büyüknacar ile Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz ile Mustafa Fidan'ın tüm çalışanlarının yeni yılını tebrik etmesinin ardından AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, salonda nostalji rüzgarları estiren bir sunum yaptı.
Akpınar, AOSB’nin kuruluş yıllarında gazetelerde yer alan haberlerin kupürleri ile yaptığı sunumda, nereden nereye gelindiğine dikkati çekti. 1970’li yıllara ait anılar,izleyenleri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkardı.

Kuruluşundan bugüne AOSB
Akpınar, AOSB’nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreçleri incelendiğinde önemli atımların 2000 yılından sonra başladığını ve son 10 yılda çok büyük aşama kaydettiğini gördüğünü belirterek, “Geçmişte görev yapan herkesi şükranla yad ederken, halen görevde bulunan yönetim kurulumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de OSB çalışanları olarak bu değerin kıymetini bilmeliyiz, elimizden ve zihnimizden gelenin en iyisini yaparak gelişmeye katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

700 dönüm arsa tahsis edildi
Bölge Müdürü Akpınar, AOSB’de bu yıl 700 dönüm arsa tahsis edildiğini ve ellerinde tahsis edilecek arsa kalmadığını, bunun da 2020 yılı içinde yatırımların devam edeceğinin göstergesi olduğunu belirtti.
Üretimi gösteren en önemli göstergelerden birinin de elektrik tüketimi olduğuna dikkati çeken Akpınar, bu konuda bazı rakamsal verilere de dikkati çekti. Akpınar, “Adana’nın ülke geneli elektrik tüketimindeki payı yüzde 3 civarındadır. AOSB elektrik tüketimi Adana tüketimindeki payı yüzde 21,2, AOSB ‘deki elektrik tüketiminin ise ülke tüketimindeki payı yüzde 0,63 civarındadır. Tüm OSB’ler içerisinde Adana OSB’nin tüketimdeki payı da yüzde 3,6 civarındadır” diye konuştu.

Kaliteli altyapı
Akpınar, bölgede elektrik ve kullanma suyundaki kayıp kaçak oranlarının düştüğünü, altyapı çalışmalarının başarısı sayesinde son günlerde Adana genelinde yaşanan sağanak yağışlarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.
Bir yandan alt ve üst yapı, diğer yandan yeşil OSB çalışmalarının yanı sıra hizmet çeşitliliği ile sanayicilere daha fazla faydalı olmanın çabasında olduklarını ifade eden Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bu kapsamda üniversiteler ile yapılan işbirliği, URGE projesi, ArGe eğitimleri ve kamu kampüsü çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Akpınar, konuşmasının sonunda, kendilerine rahat ve uyumlu bir çalışma ortamı sunan yönetim kurulu ve özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.
Konuşmaların ardından yıl içinde başarılı çalışmalar yapan personele ödülleri verildi.

ADANA

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acıbadem Adana Hastanesi JCI akreditasyonunu yeniledi
YEREL HABERLER Acıbadem Adana Hastanesi JCI akreditasyonunu yeniledi
Kozan’da kumar operasyonu
YEREL HABERLER Kozan’da kumar operasyonu
Adana'ya altyapı için 70-100 milyon liralık kredi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hükümet tarafından yağmur suyu sorununun çözülmesi için 70-100 milyon liralık kredi çıkartılacağını söyledi Karalar, ‘5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’na şu ana kadar bin 50 kişinin başvurduğunu müracatların 4'a kadar süreceğini belirtti
YEREL HABERLER Adana'ya altyapı için 70-100 milyon liralık ...
Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep
YEREL HABERLER Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun ...
Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi
YEREL HABERLER Ada Sokağı Ortaokulu hentbolde Adana birincisi
Vali Demirtaş: "Hayat normale dönene kadar çalışacağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Sel felaketinin yaşandığı mahallelerde iş birliği içinde tüm imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık" "Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam’da su taşkınlarından zarar gören hanelere toplam 4 milyon 109 bin TL nakdi yardım gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Hayat normale dönene kadar ...
Polis, yılbaşı öncesi hırsızlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Polis, yılbaşı öncesi hırsızlara karşı uyardı
Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına ...
Engellinin "Ayağım" dediği aracını çaldılar Adana’da kimliği belirsiz kişiler tarafından engelli aracı çalınan İsmail Çiçek, hayırseverlerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Engellinin "Ayağım" dediği aracını çaldılar Adana’da ...
Seyhan’da asansör denetiminde yetki MMO’nun Seyhan Belediyesi ile MMO 4 yıllık asansör protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Seyhan’da asansör denetiminde yetki MMO’nun Seyhan ...
Afetzede çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek
YEREL HABERLER Afetzede çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek
Maskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" uyarısı Adana'da maskot polis vatandaşları yeni yıla girerken eğlenceye dalıp kapı, pencereleri açık unutup hırsızlara davetiye çıkarmamaları için uyardı Polis çocuklara da balon verip onlarla fotoğraf çektirdi
YEREL HABERLER Maskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" ...
Televizyon patladı, yangın çıktı Adana'da televizyon tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Televizyon patladı, yangın çıktı Adana'da televizyon ...
Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı
'Grip nisan ayına kadar etkisini sürdürecek'
YEREL HABERLER 'Grip nisan ayına kadar etkisini sürdürecek'
Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü
YEREL HABERLER Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü
Adana’da tarihi konak çöktü
YEREL HABERLER Adana’da tarihi konak çöktü
Kozan'da Ermenilerin mülk satın aldığı iddiası MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı: "Ermeni diasporasının Kozan'da ciddi ciddi her alanda çalışması var" "Türkiye'deki uzantılarını devreye sokarak buradan mülk aldırma peşine girdiler"
YEREL HABERLER Kozan'da Ermenilerin mülk satın aldığı iddiası MHP ...
Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi (3)
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını ...
Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu Adana’da bir evde çıkan yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş takdirname verdi Acil Tıp Teknisyeni Fadime Karaca, küçük kızın evine gidip geçmiş olsun diledi
YEREL HABERLER Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını ...
4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi (2)
YEREL HABERLER 4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak ...
Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek
YEREL HABERLER Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı ...
Pozantı’da kar yağışı trafiği aksattı
YEREL HABERLER Pozantı’da kar yağışı trafiği aksattı
Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nilgün Taşkınlar oldu
YEREL HABERLER Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nilgün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X