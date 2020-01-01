Adana'da sahte içki operasyonu

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ADANA'da kent genelinde yaptığı denetimlerde 581 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde sante içki operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda piyasada sürülmek üzere 581 şişe sahte içki, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 3 bin 650 uyarıcı hap, 18 elektronik sigara, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



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