Menevşe: "Yükün büyüğünü iş dünyası çekiyor" ATO Başkanı Atila Menevşe, iş dünyasının gereken fedakarlığı fazlasıyla yaptığını ve piyasalardaki daralmaya rağmen iyimser davranıp üretmeye devam ettiğini belirtti

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, "İş dünyası yükün büyüğünü çekerek yapılması gereken fedakarlığı fazlasıyla yaptık ve piyasalardaki daralmaya rağmen iyimser davrandık ve üretmeye devam ettik" dedi.

Aralık ayı ATO Meclis Toplantısı Adana Ticaret Odası Meclis Salonunda Meclis Başkanı İsmail Acı Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, “Yılın son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ben 2020 yılı içinde sizlerle birlikte güzel işlere imza atmayı temenni ediyorum. Özellikle bizlere üyelerimizin verdiği yetkiyi yerinde kullanma zorunluluğumuzun bilincinde olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Artık 2019 hakkında söyleyecek fazla sözleri olmadığını, 2019'a takılıp kalmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Menevşe, şöyle devam etti:

"2019 yılının başında yaşanan sıkıntılar yılın son çeyreğinde daha olumlu noktaya gelmiştir. Bugün yayınlanan beklenti endekslerinde ve cirolarda birkaç puanlık yükselme olduğu görülmekte. Gayrimenkul satışlarında ciddi bir artış var. Enflasyon düşüyor, faizler düşüyor. Kredi imkanları oluşturulmaya çalışılıyor. İnşallah 2020'de sıçrayan bir ekonomi olarak güzel neticeler alacağımızı ümit ediyorum. Zamanı geriye döndürme şansımız maalesef yok. Ama çıkarmamız gereken dersler var elbette. Geçen yılın yeni yıla ışık tutacağını ifade edebilirim. Yaptığımız hataları yeniden yapma lüksümüz yok. Adımlarımızı daha sağlam atmak zorundayız. Büyüme rakamlarını yeniden yukarıya tırmandıracak aksiyonlara ülke olarak ihtiyacımız var. Olumsuz veriler biriktirecek gücümüz yok. Bir yandan küresel gelişmeleri ve küresel ekonomiyi takip ederken diğer yandan da kendi önceliklerimizle ilgili süreçleri yönetiyoruz. Ekonomi tarafında büyüme, faiz, enflasyon, cari işlemler dengesi ve işsizlik gibi makro verilere odaklanmış durumdayız. Biz iş dünyası yükün büyüğünü çekerek yapılması gereken fedakarlığı fazlasıyla yaptık ve piyasalardaki daralmaya rağmen iyimser davrandık ve üretmeye devam ettik. Bu konuda siz değerli Meclis Üyelerimiz ve Üyelerimize hassaten teşekkür ediyorum."

Atila Menevşe, 2020'de ekonominin büyümesi için iş dünyası olarak yine ellerinden geleni yapacaklarından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizler aynı gemide yol aldığımızı her zaman söylüyoruz ve buna göre hareket edeceğimizi yineliyoruz. Ama bu fedakarlığı özel bankalardan da bekliyoruz. Hem ticari kredilerdeki faiz oranlarının düşürülmesi, hem de finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini bir kez daha ifade etmeliyim" dedi.

Konuşmanın ardından toplantının diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yeni hizmet binası inşaatının; yapım süreci ile ilgili olarak meclis üyelerine detaylı bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra 2020 yılı bütçe müzakerelerine geçildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. ATO faaliyetlerinin 2020 yılında da etkin bir şekilde süreceğini belirten Menevşe, “Üyelerimizin menfaatine olacak her türlü işte bu yılda Adana Ticaret Odası’nın imzasını göreceğinize hiç şüpheniz olmasın”diye konuştu.

Yapılan müzakerelerin ardından, meclis üyelerinin oyları ile 2020 yılı ATO bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

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