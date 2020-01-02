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Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar

DHA

ADANA'da tarım arazisinde güvercin besleyen İzzet Koçak'ın (51) kümesine giren hırsızlar, 20 güvercini çaldı, oksijen kaynağıyla dolabı eritmeye çalışırken 30 güvercini de yaktı. Koçak, çalınan ve telef olan güvercinlerinin toplam değerinin 80 bin lira olduğunu belirtti.

ADANA'da tarım arazisinde güvercin besleyen İzzet Koçak'ın (51) kümesine giren hırsızlar, 20 güvercini çaldı, oksijen kaynağıyla dolabı eritmeye çalışırken 30 güvercini de yaktı. Koçak, çalınan ve telef olan güvercinlerinin toplam değerinin 80 bin lira olduğunu belirtti.
Olay, 28 Aralık günü merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi´nde meydana geldi. Kendisine ait bir tarım arazisinde ahşap ve demirden yaptığı kümeste yıllardır güvercin besleyen, hayvan yemi satıcısı İzzet Koçak´ın güvercinlerini çalmak için gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bölgeye geldi. Kümesin demir ve sacdan oluşan kapısında büyük bir delik açan hırsızlar, daha sonra kafese girip ahşap dolaplarda bulunan 20 güvercini çaldı. Bir demir dolaptaki 30 güvercini de almak isteyen hırsızlar, oksijen kaynağıyla kalın sacı kesmeye çalışırken hayvanları yakarak telef etti. Hırsızlar, çaldıkları güvercinlerle birlikte kaçtı. Bir gün sonra güvercinleri beslemek için kümese gelen Koçak, gördüğü manzara karşısında yıkıldı. Güvercinlerinin çalındığını gören Koçak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kümeste inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
'BURADA YAŞANAN VAHŞETTİR'
Güvercinlerinin yakılarak öldürülmesine çok üzüldüğünü dile getiren Koçak, "Demir dolabı oksijen kaynağı ve hiltiyle açmaya çalışmışlar. Beceremeyince yakmışlar. 30 güvercinimin bazıları yanarak, bazıları ise dumandan etkilenip ölmüş. Demir kapı, 20 santimetreden kalındı. Uzun süre uğraşmışlar. Burada yaşanan bir vahşettir. Böyle bir şey olamaz. Çalmalarını bir kenara bırakıyorum, ama yakmak nedir? Keşke demir yerine daha kolay açılan bir dolabın içerisine koysaydım. Belki alıp gitmeleri daha kolay olurdu. En azından bu yanmalarından daha iyi. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke onları da çalsalardı da yakmasalardı" dedi.
80 BİN LİRA DEĞERİNDEYDİ
Güvercinlerinin kendisine dost olduğunu, yumurtadan çıktıkları ilk günden bu yana beslediğini anlatan Koçak, şunları söyledi:
"Çalınan ve telef olan güvercinlerim yaklaşık 80 bin lira değerindeydi. Ama asıl önemli olan güvercinlerimin ölmesidir. Bu hayvanların günahı neydi, vebali ödenir mi? Polise şikayette bulundum, incelemeler yapıldı. Emniyet güçlerimizin bu canileri yakalayacaklarına inanıyorum. Burada hırsızlıktan ziyade cana kıymak var. İnsan canı ne kadar değerliyse, hayvanların canı da o kadar değerlidir. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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