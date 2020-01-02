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Adanalı esnaf kurallara uymayana satış yapmıyor Kozan ilçesinde 37 yıldır esnaflık yapan Mehmet ...

İHA

Adana’nın Kozan ilçesinde 37 yıldır esnaflık yapan Mehmet Canpolat, ticari kurallara uymayanlara satış yapmıyor.
37 yıllık tecrübesini ve müşterilerini uyardığı yazıları dükkanın her noktasına asan Canpolat, hırsızlıklara da çaldıkları ürün üzerinden gönderme yaparak "elleriniz kırılsın" diye not bıraktı.
Canpolat saygısızlık yapan, ürünlere dokunan, çocuğu ile dükkana giren ve çocuğuna sahip çıkmayan ve yüksek sesle dükkan içinde telefonla konuşan müşterilerine de uyarı notları bırakırken, belediye ve zabıta ekiplerinin tutumunu da sert bir dille yazıya alarak vitrinde sergiliyor.

Bekleme yasak
Çocuklarını üniversitede okuttuğunu ve kuralları olduğunu belirten Mehmet Canpolat, "Hakikiyi hakiki diye sahteyi sahte diye satarım. Her dükkanda aynı hareket olmaz. Büyük mağazalara girildiği zaman 56 kişi girdiği zaman sorun olmaz ama benim o kadar yerim yok. Küçük yer olduğu için seri bir şekilde alınıp gidilmesi lazım. Seri olunmazsa ben elektrik faturamı ödeyemem. Bunu vatandaşın çoğu çözemiyor” dedi.
Müşterinin her zaman haklı olmadığını, duruma göre değiştiğini söyleyen Canpolat, "Ben açıklamamı yapıyorum. Cep telefonları ile resimlerini çekip fiyat karşılaştırması yapabilirler diyorum daha uygun veren varsa alabilirsiniz diyorum. Hanımı ile çocukları ile geldiği zaman 'çocuğunuza sahip ol' diyorum bazı bayanlar ters cevap veriyor. Ben artık onlara cevap vermiyorum. Allah akıl versin diyorum” diye konuştu.

"Tok satıcı" diyorlar
Kendisine tok satıcı diyenler olduğunu ifade eden Canpolat, "Tok satıcı değilim, öyle olsam vatandaşlar sürekli buraya gelmez. 37 seneden beri esnaflık yapıyorum ve ahlaksız insanlar ile mücadele ettim. Artık küfür eden, kavgacı kişiler pek gelmiyor. 20 seneden bu yana kim ne ahlaksızlık yaptıysa hepsini kayda geçiyorum. Bir gün onunla ilgili açıklama yapacağım. Müşterilerden efendi olanlar kurallara uyuyorlar. Ahlaksız olan kişiler de işine gelmiyor onlara artık yorum yapmıyorum bana tepki gösterseler de cevap bile vermiyorum” dedi.
Kendisiyle dalga geçilmesine müsaade etmediğini ifade eden Canpolat, “Esnaflık yıllarımda en çok kızdıran alışverişe geldiği zaman memurlardan olsun zengin kesime kendini beğenmiş kişilere artık fırsat vermiyorum. Satış yapmıyorum dediğim zaman kavgaya yöneliyorlar. Onun da çözümünü beyefendi hanımefendi acil bir işim var diyerek bu sorunu çözüyorum” diye konuştu.

Daimi müşteriler memnun
Müşterilerden Eren Ünal, uzun süredir bu dükkandan alışveriş yaptığını ifade ederek “Buraya saygısız bir şekilde geldiğinizde parasını verseniz de satış yapmaz. Saygılı ve kibar olmanız lazım alıştık ve seviyoruz” dedi.
Müşterilerden Ahmet Ünal ise, "Müşterilerini güler yüzle karşılar sattığı ürünü tanıtır. Prensipleri var. Buraya o kadar çaba gösteriyor. Her üründe yazı var. Buraya gelen abiye söylesin istediğini alsın" şeklinde konuştu.

İlginç kurallar
Mehmet Canpolat'ın iş yerine astığı güldüren kurallardan bazıları şöyle:
"Beni dinleyen ticari kurala uyan anlayışlı insanlar aldı mı yeter. Yaşım 64 hizmet artık bu şekil", "Kıl müşteriler benimle konuşmasınlar. Onlar kendini bilir. Efendilerin alışverişi bana yeter", "İşim acele ver şunu diyenler gelmesinler. Test yaptım bu tiplerin çoğu yaramaz kişiler", "Bunlar örnektir. Siz isteyin dağıtmayın aynısı verilir", "Mini pillerde numarasını bilmiyorsanız illa pillere bakayım demeyin lütfen. Bilirim diyenlerin yüzde 99'u geri getirdi ve ahlaksızlık yapıyor", "Çok eski yırtık parayı almıyorum. Benden kimse almasın. Sizler de almayın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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