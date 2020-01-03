Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde KozanKadirli yolu Bulduklu köyü kavşağında meydana geldi. Faruk Uçuk yönetimindeki 06 HD 339 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse, aynı yönde ilerleyen İlker Güner yönetimindeki 01 UAA 07 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil şarampole yuvarlandı. Her iki araç şoförü ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili çalışma başlattı.



ADANA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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