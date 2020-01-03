Polisin göl nöbeti Adana'da yaklaşık 10 gündür devam eden yağmur nedeniyle bir okulun yanındaki inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşerek boğulmaması için polis önlem alıp nöbet tuttu

Adana'da yaklaşık 10 gündür devam eden yağmur nedeniyle bir okulun yanındaki inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşerek boğulmaması için polis nöbet tuttu.

Adana'da yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle birçok iş yeri, ikamet, tarla ve yolda su baskınları meydana geldi. Bu nedenle bazı okullarda 3 gün eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Bazı okulların hemen yanı başında bulunan inşaat temelleri ise göle döndü. Öğrencilerin okullara girişçıkış saatlerinde tehlike oluşturduğu için polis okul önlerine gelerek oluşan gölün kenarına güvenlik şeridi çekip, nöbet tuttu. Polis, öğrenciler oluşan gölün kenarından güvenli şekilde geçinceye kadar bir yere ayrılmadı.

ADANA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:01

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