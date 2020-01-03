Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı sebebiyle alkollü içki kullanımının artacağı ve piyasadaki talebi suç örgütlerinin fırsata çevirerek, sağlığa zararlı alkollü içkiler ve kaçak sigaralar piyasaya süreceğini değerlendirerek, 7 gün 24 saat çalışarak peş peşe operasyonlar yaptı.

Polisin yaptığı bu operasyonlarda 8 bin 80 kaçak sigara, 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca polisin yaptığı bir haftalık operasyonlarda kaçak sigara ve sahte içkinin yanı sıra 3 bin 650 cinsel içerikli ürün, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt, piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira değerinde 664 adet akıllı telefon ele geçirildi. Operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ADANA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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