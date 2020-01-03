Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi

İHA

Adana polisinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı sebebiyle alkollü içki kullanımının artacağı ve piyasadaki talebi suç örgütlerinin fırsata çevirerek, sağlığa zararlı alkollü içkiler ve kaçak sigaralar piyasaya süreceğini değerlendirerek, 7 gün 24 saat çalışarak peş peşe operasyonlar yaptı.
Polisin yaptığı bu operasyonlarda 8 bin 80 kaçak sigara, 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca polisin yaptığı bir haftalık operasyonlarda kaçak sigara ve sahte içkinin yanı sıra 3 bin 650 cinsel içerikli ürün, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt, piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira değerinde 664 adet akıllı telefon ele geçirildi. Operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ADANA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: ...
Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre belirlememiz gerekiyor"
YEREL HABERLER Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre ...
Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ...
Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu Adana’da Dağtekin ailesi, maddi imkansızlık nedeniyle çatıyı yaptıramadıkları için yağmurlu ve soğuk havada çadırda yaşam mücadelesi veriyor Çağla Dağtekin: "Kıyamet koptu zannettim. Şimdi çadırda kalıyoruz. Yetkililer yardım etsin"
YEREL HABERLER Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle ...
İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet tuttu
YEREL HABERLER İnşaat temeli su doldu, polis öğrenciler için nöbet ...
Polisin göl nöbeti Adana'da yaklaşık 10 gündür devam eden yağmur nedeniyle bir okulun yanındaki inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşerek boğulmaması için polis önlem alıp nöbet tuttu
YEREL HABERLER Polisin göl nöbeti Adana'da yaklaşık 10 gündür devam ...
Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kozan'da trafik kazası: 9 yaralı
Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Adana'da yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri adliyede
Engellinin çalınan motoru bulundu
YEREL HABERLER Engellinin çalınan motoru bulundu
DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama, 2 sınır dışı Adana'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi
YEREL HABERLER DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama, 2 sınır dışı Adana'da ...
Polis engellinin esaretine son verdi Adana'da bir engellinin aracını çalan 3 çocuk zanlı yakalandı Aracına kavuşan engelli, "Aracım çalındığı için esir gibiydim, polis sayesinde esaretten kurtuldum" diyerek sevincini dile getirdi
YEREL HABERLER Polis engellinin esaretine son verdi Adana'da bir ...
Yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi
YEREL HABERLER Yağmur dindi, tarlalardaki sular çekilmedi
Çukurova Belediyesi, Adanalı edebiyatçıları ağırlayacak
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi, Adanalı edebiyatçıları ...
ATO Meclis Başkanı Acı: "2020 ekonominin yılı olmalı"
YEREL HABERLER ATO Meclis Başkanı Acı: "2020 ekonominin yılı olmalı"
Başkan Aydar kreş için kendi evini yıktırdı
YEREL HABERLER Başkan Aydar kreş için kendi evini yıktırdı
Adana'da TTF Hakem Gelişim Semineri
YEREL HABERLER Adana'da TTF Hakem Gelişim Semineri
Ceyhan'da 350 öğrenciye ayakkabı yardımı "Minik Ayaklar Üşümeyecek" projesi kapsamında öğrencilerin harçlıklarını biriktirip aldığı ayakkabılar 6 okulda 350 öğrenciye dağıtıldı
YEREL HABERLER Ceyhan'da 350 öğrenciye ayakkabı yardımı "Minik ...
Ay'dan kamu müteahhitlerine destek AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Ay'dan kamu müteahhitlerine destek AKAMDER Başkanı ...
Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı
YEREL HABERLER Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu ...
Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti
YEREL HABERLER Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti
Mahalleye dadanan hırsıza karşı camiden uyarı anonsu yapılıyor Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Küçükbaklalı ile Büyükbaklalı mahallelerinden 1 buçuk ayda 5 koyun, 1 güneş enerjisi sistemi ve dükkanlardaki eşyalar çalındı Mahalle muhtarı ise artan hırsızlık olayları nedeniyle artık cami mikrofonundan ‘Mahallemizde hırsızlık olayları artmıştır. Lütfen dikkat edin’ anonsu yapmaya başladı
YEREL HABERLER Mahalleye dadanan hırsıza karşı camiden uyarı anonsu ...
Adanalı esnaf kurallara uymayana satış yapmıyor Kozan ilçesinde 37 yıldır esnaflık yapan Mehmet Canpolat, ticari kuralları iş yerine astığı yazılarla müşterilerine gösteriyor Canpolat saygısızlık yapan, ürünlere dokunan, çocuğu ile dükkana giren ve çocuğuna sahip çıkmayan, yüksek sesle dükkan içinde telefonla konuşan müşterilerine de uyarı notları bırakırken, belediye ve zabıta ekiplerinin tutumunu da sert bir dille kaleme alarak vitrinde sergiliyor
YEREL HABERLER Adanalı esnaf kurallara uymayana satış yapmıyor Kozan ...
Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu çıktı Adana'da bir otobüsteki bidonlar içinde piyasa değeri 300 bin lira olan 140 akıllı telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu ...
Polise ateş eden sokak çetelerine darbe Adana'da silahlı saldırı olayına giden polise ateş eden sokak çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Polise ateş eden sokak çetelerine darbe Adana'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X