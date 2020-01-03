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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Demirtaş: "Emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan onur duyuyoruz"

İHA

Vali Demirtaş: "Emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan onur duyuyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "98 yıldır hiç bitmeyen bir coşkuyla 5 Ocak tarihini, Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu, kutlarken emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan onur duyuyoruz" dedi.
Vali Demirtaş, 5 Ocak Adana’nın Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kurtuluş hissinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te vuku bulduğu ilk şehir Adana’mızdır. Anadolu’da yakılan kurtuluş meşalesinin ilk kıvılcımı ilimizde, güneyin kalesi Adana’da çakılmıştır. Milli mücadelede böylesine anlamlı bir rol üstlenen bir kentin evlatları olmaktan ve Anadolu’muzun dört bir yanında verilen kurtuluş mücadelesinin; ülkemizin tüm şehirlerinde olduğu gibi Adana’mızda da aziz milletimizin zaferiyle sonuçlanmış olmasından dolayı büyük bir sevinç ve gurur içindeyiz. 98 yıldır hiç bitmeyen bir coşkuyla 5 Ocak tarihini, Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu, kutlarken emsalsiz bir tarihe sahip olmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Demirtaş mesajında daha sonra şunları kaydetti:
"Bağımsızlık; tarihi boyunca onurundan ödün vermemiş ve zaferlerle dolu bir geçmişi olan milletimizin bağrında yanan bir ateştir. Bağımsızlığımıza vurulan ve vurulmaya çalışılan her darbe milletimizin bağrındaki özgürlük ateşini beslemiş ve hiç sönmeyecek bir hale gelmesine vesile olmuştur. Milletimiz için 5 Ocak 1922 tarihi ile 5 Ocak 2020 tarihi arasında değişen tek şey zaman dilimidir. Ecdadımızla aynı ruha sahip olan bizler, özgürlük ve bağımsızlığımıza vurulmak istenen her darbeyi tarihte olduğu gibi bugün de etkisiz hale getirmeye daima hazırız.
Bugün, bizlere düşen en önemli görev; gelecek nesillerimize zafer ve mücadeleyle dolu tarihimizi naklederek genç dimağlarda tarih bilincini oluşturmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geçmişini bilmeyen milletler geleceğine ışık tutamaz. Bizler, gelecek nesillere özgür, demokratik bir ülke bırakmak istiyorsak, geçmişte yaşananları çok iyi bilmeli ve geçmişimizden ders çıkarmalıyız.” sözü bizlere tarihin, bilhassa şanlı Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini kanıtlamaktadır.
Bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin bekası için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İçinde bulunduğumuz koşullar, ecdadımızın koşullarından daha farklı olsa da bağımsızlık mücadelemiz hep aynı kararlılıkla sürecektir. Ülke ve millet olarak içinde bulunduğumuz şartlar değişse de vazifemiz hep aynı kalacaktır. Vatanımızın toprakları bizim için kutsaldır; çünkü her bir karış toprağımızda binlerce şehidimizin anısı bulunmaktadır. Bu sebeple; tarihte Anadolu coğrafyasında yapılmaya çalışılan operasyona nasıl dur dediysek, bugün de aynı kararlılığı ve azmi gösterecek; bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu yedi düvele haykıracağız.
Adana’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle canı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna toprağa düşerek şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle, gözünü budaktan esirgemeyip ölümü korkutan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

ADANA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:01
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