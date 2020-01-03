TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un kamp programı belli oldu.
Turuncubeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adanasporlu futbolcular 2 Ocak Perşembe günü Adana'da toplanarak ikinci devre kamp çalışmalarına start verdi.
Kamp döneminde iki hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor, 6 Ocak Pazartesi günü Kozanspor ile 11 Ocak Cumartesi günü ise Pozantı Gençlik Spor takımı ile hazırlık maçı yapacak. Turuncubeyazlılar, devre arası kamp hazırlıklarını ve TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarını Adana'da sürdürecek.
ADANA
03 Ocak 2020 Cuma
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