El freni çekilmeyen tanker rampadan düştü

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ADANA'da, akaryakıt dolu tanker, park edildikten sonra el freni çekilmeyince hareket edip, rampadan yola düştü. Tankerden yakıt sızması üzerine, çevre güvenliğini alan itfaiye ekipleri, ellerinde hortumlarla hazır bekledi.

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt dolu tanker, park edildikten bir süre sonra, el freni çekilmeyince hareket etti. Kontrolden çıkan tanker istasyonun bahçesinden yola düştü. Ön tarafı duvara çıkıp kalan ve hasar gören tankerden akaryakıt sızma ihtimaline karşın bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokak girişini kapatarak patlama ve sızma riskine karşı itfaiye hortumlarıyla hazır bekledi. Çevre güvenliğini alan görevliler, tankeri asılı kaldığı rampadan çekici ile çıkarttı.



ADANA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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