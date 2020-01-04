Güvenlik Uzmanı Ağar: "Ya İran siner ya kıyamet kopar!"

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’a 2 transfer birden yapıldı.

Turuncubeyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Savaş Polat'ı sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada Canberk Dilaver ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

ADANA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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