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Adanaspor’a 2 transfer birden

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a 2 transfer birden yapıldı.

Adanaspor’a 2 transfer birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’a 2 transfer birden yapıldı.
Turuncubeyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Savaş Polat'ı sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada Canberk Dilaver ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

ADANA

04 Ocak 2020 Cumartesi

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