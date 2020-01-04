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Sakine, kızını istiyor

DHA

ALMANYA'da yaptığı evlilikten dünyaya gelen 6 yaşındaki kızının velayetinin, orada doğması nedeniyle boşanma davalarının sürdüğü eşi Mehmet Tillioğlu´na (38) verildiğini ve kızının Almanya´ya gitmek zorunda kalacağını söyleyen Sakine Tillioğlu (27), "Çocuğumu elimden alıp Almanya´ya götürecekler. Bir anneye bu yapılmaz" dedi.

ALMANYA'da yaptığı evlilikten dünyaya gelen 6 yaşındaki kızının velayetinin, orada doğması nedeniyle boşanma davalarının sürdüğü eşi Mehmet Tillioğlu´na (38) verildiğini ve kızının Almanya´ya gitmek zorunda kalacağını söyleyen Sakine Tillioğlu (27), "Çocuğumu elimden alıp Almanya´ya götürecekler. Bir anneye bu yapılmaz" dedi.
Sakine Tillioğlu, 2011 yılında görücü usulü tanıştığı Türk asıllı Alman vatandaşı Mehmet Tillioğlu ile evlenip, Almanya´ya yerleştti. Çiftin bu evlilikten 2013 yılında Amina Zara isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinin ilk yılından itibaren eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Tillioğlu, 2016 yılında boşanmaya karar verdi ve Adana´daki baba evine döndü.Sakine Tillioğlu, burada boşanma davası açtı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Amina Zara´nın geçici velayetini anne Tillioğlu´na verildi. Bunun üzerine eşi Mehmet Tillioğlu ise kızı Amina Zara´nın Almanya´ya iadesi için dava açtı. 2019 yılında sonuçlanan iade davasında mahkeme Türkiye ve Almanya arasında 1980 yılında imzalanan Lahey Sözleşmesi´ni gerekçe göstererek Amina Zara´nın Almanya doğumlu olmasından dolayı oraya dönmesi gerektiği kararını verdi. Karar üzerine yıkılan Sakine Tillioğlu ise kızının ülkesinden koparılmaması için mücadeleye başladı.
'KÜLTÜRÜNDEN KOPACAK'
Boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini sürekli kızlarının Alman vatandaşı olduğunu ve elinden alacağı konusunda tehdit ettiğini ileri süren gözü yaşlı Sakine Tillioğlu, iade davasının da Türkiye´de görüldüğünü ve alınan karar sonrası yıkıldığını belirtti. Verilen kararın çok eski bir sözleşmeye dayandığını ve kendisinin ve kızının tamamen mağdur olacağını söyleyen Tillioğlu, "Kızım o ülkede sadece 2 yıl yaşadı. Neredeyse 4 senedir burada. Okulu, arkadaşları buradalar. Çocuğum giderse psikolojisi alt üst olacak. Orada babasının elinden de alacak belki de devlet. Annesiz büyütemezsin deyip Alman bir aileye verecekler. Çünkü babası işsiz ve sürekli ilaç alan birisidir. Çocuğum ailesinden, kültüründen, Müslümanlıktan uzak büyüyecek" dedi.
Mahkemenin aldığı karara itiraz ettiklerini, fakat itirazlarının reddedildiğini belirten anne Tillioğlu, dava sürecinde evlerine devlet tarafından pedagog gönderildiğini ve onların hazırladığı raporlarda Amina Zara´nın kendisinden koparılıp Almanya´ya götürülmesinin psikolojik açıdan tahribat yaratacağının sunulduğunu söyledi. Tillioğlu, çocuğunun Alman vatandaşı olmasının kendisinden koparılmasına gerekçe olamayacağını kaydetti.
EMİNE ERDOĞAN´A MEKTUP YAZDI
Dava süreci boyunca kendisine tüm kapıların kapandığını ve aleyhine karar çıktığını söyleyen Sakine Tillioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´a mektup yazarak yardım istediğini ve umutlu olduğunu belirtti.  Adana´da annesi, dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Amina Zara Tillioğlu ise Türkiye´yi çok sevdiğini, gitmek istemediğini dile getirdi.

ADANA

04 Ocak 2020 Cumartesi

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