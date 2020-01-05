İdlib'e insani yardım çağrısı Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı: "Biz namlusunu masumlara çevirmiş, insanlığını kaybetmiş olanların inadına İdlib'deki kara bulutları iyiliğin gücüyle dağıtacağımıza inanıyoruz"

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, hayırseverleri İdlib için başlattıktan insani yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın İdlib'te yaptığı incelemeler sonucu Türk Kızılayı insanlık dramına seyirci kalamadı. İdlib için yardım kampanyası başlatıldı. ‘İdlib'teki Kara Bulutları İyiliğin Gücüyle Dağıt' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında beslenme ve barınmaya yönelik temek ihtiyaçlar karşılanacak.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Yapılan yardımlarla mevcut çadırkentlerin kapasitesinin artırılacağını ve yeni kamp alanları oluşturulacağını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

“Ekmek, süt, gıda malzemesi, hijyen setleri, battaniye, giysi gibi sevkiyatlarımız özellikle şu an gelmiş olan insanlara yönelik devam ediyor. Başlattığımız yardım kampanyası ile kış koşullarında başlarını sokacak damı bırakın çadırları olmayan yüzlerce aile, binlerce insan, masum, her şeyden habersiz çocuklara yardım götüreceğiz. 2011 yılından bu yana yardım elini uzatan ülkemiz bu defa da bu insanları ölüme terk etmeyecektir. Biz namlusunu masumlara çevirmiş, insanlığını kaybetmiş olanların inadına İdlib'teki kara bulutları iyiliğin gücüyle dağıtacağımıza inanıyoruz.“

Başkan Saygılı, hayırseverlere şöyle seslendi:

“HİLAL yazıp 2868'e göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz ya da Türk Kızılay banka hesaplarından HİLAL açıklamasıyla nakdi bağış yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için kizilay.org.tr internet sitesinden bilgi alabilir, 168 çağrı merkezimize ulaşabilir, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Apartmanındaki adresimize gelebilir, hesap numarası alabilir, 0322 454 72 99 ve 0322 457 19 23 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz."

ADANA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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