Adana’nın Kozan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından “Genç Türkiye Kongresi Kozan Çalıştayı” düzenledi.

Kozan 50. Yıl Şehit İbrahim Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen çalıştaya Kozan Fen Lisesi, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Çalıştayda belirlenen dört ana temadan ikişer öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci il çalıştayına girmeye hak kazanırken çalıştaydaki temalar ise sosyal uyum, sosyal medya, girişimcilik ve israf konularında üzerinden gerçekleşti.

Çalıştayın finalinin ise İstanbul’da Mayıs ayında gerçekleşeceği kaydedildi. Kozan 50. Yıl Şehit İbrahim Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen çalıştaya ev sahipliği yapan okul müdürü Aytekin İldeniz ve ilçe milli eğitim müdürü Faruk Sönmez de katıldı.

Çalıştayın moderatörlüğünü ise TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban gerçekleştirirken çalıştayın jüri yönetim kurulunda ise Osman Uçar ile Alperen Can görev aldılar.

Çalıştay sonunda TÜGVA Kozan İlçe Temsilcisi Özgür Çoban amaçlarının milli ve manevi yeni güçlü gençler ile Yeni Türkiye’nin yeni liderlerini var etmek olduğunu söyledi.

ADANA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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