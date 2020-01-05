Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı 

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yarın sabahtan itibaren Adana ile Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Çarşamba sabahına kadar şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere yağışların süreceği kaydedildi. Metrekareye 100200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sistemi olan 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi. Hava durumunun çok tehlikeli olacağı anlamını taşıyan kırmızı uyarıda, kuvvetli meteorolojik olayın tahmin edildiği, hasar ve kayıpların olmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Bu olayların çoğu durumda geniş alan üzerinde hayatı tehdit edebileceğine dikkat çekilen uyarıda, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerektiği kaydedildi.



ADANA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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