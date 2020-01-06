Adana'da bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da şehirlerarası yolcu otobüsünde bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için görev aldı. Polis alana gelen bir şehirler arası yolucu otobüsünde şüphe üzerinde adama yaptı. Bagajda yapılan aramalarda bin 40 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Polis bagajın sahibi T.Ö.'yü gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken elektronik sigaralara el konuldu.

ADANA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.