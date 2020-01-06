Adana'da torbacı operasyonu Sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

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Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçesine bağlı 4 mahallede torbacı diye tabir edilen şahısların sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis adreslere baskın yaptı. Polis yaptığı baskında 4 şüpheliyi uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada 782 gram bonzai, 100 adet hap ve 0.76 gram metamfetamin ele geçirdi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ADANA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:03

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