Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi

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ADANA'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada, piyasa değeri 8 bin lira olan 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



ADANA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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