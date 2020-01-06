Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

"Annem benim her şeyim"

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ADANA'da, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan İbrahim Eyi (79), eve dönüş yolunda otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi girişinde meydana geldi. Bir arkadaşının cenaze törenine katılan İbrahim Eyi, evine dönerken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ezgi K. (28) yönetimindeki 34 BTN 428 plakalı otomobil, İbrahim Eyi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Eyi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Eyi'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Ezgi K. ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.



ADANA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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