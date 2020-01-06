Altındaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti Altın fiyatı 1 ayda 30, 3 günde 5 lira arttı Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altındaki artışın piyasada ve esnafı tedirgin ettiğini söyledi

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Amerika ve İran arasındaki sorunlar nedeniyle yükselen altın fiyatlarıyla ilgili, “Altın 1 ayda 30 lira, cuma gününden pazartesi gününe kadar ise 5 lira arttı. Piyasada ve esnaf arkadaşlarımızda tedirginlik var” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan sorunlar nedeniyle altın 1 haftada 289,385 liradan 302,460 liraya çıktı. 6 Aralık 20196 Ocak 2020 tarihleri arasında ise altın çeşitli nedenlerden dolayı 272,870 liradan 302,460 liraya yükseldi. Bu yükseliş ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Cuma günü gramını 297,330 liradan satan kuyumcu, eğer sattığı altını yerine koymadıysa pazartesi sabah 302,460 liradan almak zorunda kaldı.



“Siyasiekonomik savaş artırdı”

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Altındaki artışın en önemli sebeplerinden biri ülkelerin içerisinde bulunduğu döviz fiyatlarındaki değişkenlikler. İkincisi de uluslararası piyasalardaki arz ve talep ile dünya üzerinde söz sahibi olan ülkelerin birbirleriyle olan siyasiekonomik savaşlarının sonuçları. Bundan ötürü altın fiyatları pozitif ve negatif olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.



“Ons bazında 20 dolarlık artış”

Türkiye’de altın fiyatlarındaki artışların dolardan kaynaklandığını kaydeden Başman, “Aralık ayının başından bu yana altın çok ciddi artış yaşamıştır. Yılbaşından sonra Amerika’nın, İran’ın önde gelen komutanlarından birini öldürmesi ve İran’ın buna karşılıklı söylemleri nedeniyle Ortadoğu’da yeniden savaş kazanlarının kaynamasına yol açtı. Ons bazında 20 dolarlık artış fiyatları bu noktaya getirdi” ifadelerini kullandı.



“Ani yükseliş, zarara yol açtı”

Aralık ayının başından itibaren altında 3035 liralık artış yaşandığını aktaran Oğuz Başman, artışın rutin ve beklenen bir artış olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Piyasada ve esnaf arkadaşlarımızda tedirginlik var. Cuma günü 298 lira seviyelerinde sattığımız altınları eğer yerine koyamadıysak yaklaşık 5 liralık fiyat artışıyla yerine koyduk. Bu da çeyrek altında 89 liraya tekabül ediyor. Bu da elinde para olan müşterilerin ve esnafların ciddi boyutta zararına yol açtı.”

ADANA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.