Seyhan Belediyesi personelin iş kıyafetini kendi üretiyor Akay: “Üreterek ciddi tasarruf sağlayacağız”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye bünyesinde boya üretiminden sonra şimdi de personelin iş kıyafetlerinin üretilmesi çalışmasını başlattı.

Başkan Akay, Akkapı Mahallesi’nde bulunan “Konfeksiyon Atölyesi”ndeki dikim çalışmalarını denetledi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan personele kolaylıklar dileyen Başkan Akay, Seyhan Belediyesi personelinin kullanacağı iş kıyafetlerinin dikim işlemini takip etti. Tamamlanmış olan kıyafetleri inceleyen Başkan Akay, yüksek kalitede ve özenle çalışılarak yapılan kıyafetler nedeniyle personele teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi’nin ciddi insan kaynağının bulunduğunu belirten Başkan Akay, “İnsan kaynağımızı boya, kıyafet gibi alanlardaki ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla üretime yönlendiriyoruz. Böylece hem kaliteli ürün elde ediyoruz hem de ciddi tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Akay şöyle devam etti;

“Boya atölyesi ile piyasadan daha ucuza boya üretip, okul, kreş, ibadethane gibi kamu kurumlarını, ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evini boyuyoruz. Aynı zamanda belediyenin ihtiyaç duyduğu her alanda boyayı kullanıyoruz. İnsan kaynağımızı üretime yönlendirerek kaliteli boyayı tasarruf ederek elde etmiş olduk. Üretimimizi çeşitlendiriyoruz. Personelimizin giyeceği iş kıyafetlerini de belediye bünyesinde üretmeye başladık. Kendi personelimizle piyasadan daha düşük bir fiyata personel kıyafeti üretiyoruz. Üreterek ciddi tasarruf sağlayacağız.”

Seyhan Belediyesine bağlı Konfeksiyon Atölyesi’nde her türlü kıyafet dikimi için araç gereç ve makine bulunuyor. Atölyede dikilen personel kıyafetleri önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlanacak.

ADANA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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