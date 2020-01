Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız" Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl süren büyük uğraşlar sonucu Adana’nın önünü tıkayan Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe’nin imar sorununu çözdüklerini belirtti

"Annem benim her şeyim"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl süren büyük uğraşlar sonucu Adana’nın önünü tıkayan Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe’nin imar sorununu çözdüklerini belirterek, “Bölgeye 250 bin kişinin yaşayacağı örnek bir kent kuracağız” dedi.

Başkan Çetin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü ve 16 bin hak sahibinin 25 yıllık tapu mağduriyetinin sona ermesi nedeniyle Çukurova Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, ne söz verdiyse yerine getirdiğini söyledi.

Bazı nedenlerden dolayı yapımı gerçekleşmeyen öğrenci yurdu projesinin Eylül ayında bitirileceği belirten Başkan Soner Çetin, “Öğrenci Yurdu Projesi’ne çok önem veriyoruz. Temeli attılar da, yurdu yapamadılar diye eleştiriyorlar. Belediyenin imkanlarını biliyorsunuz. O günlerde yurda ayıracak kaynağımız yok. TMMOB ile oturup, bir müzakere yaparak sözleşme imzaladık. Yeri tahsis edip, temelini atacaktık, onlar da bir yıl içinde yapıp teslim edeceklerdi. Ama sonradan TMMOB sözünde durmadı. Ekonomik sorunları gerekçe gösterdi. Biz, kısıtlı olanaklar içinde önemli olan bu kısıtlı olanaklar içinde hizmet etmesidir. Biz CHP’li belediyeler ne kadar kısıtlı imkanlar içinde olursak olalım, ekonomik zorluk yaşarsak yaşayalım, göreceksiniz önümüzdeki 5 yılda belediyecilikte destan yapacağız destan. Hep birlikte yazacağız bu destanı. Sizin paranıza dokunmadan, belediyenin kasasından tek kuruş para çıkmadan, kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayacağız. 400 kişi vaat etmiştik, 530 kişilik, yarı kız yarı erkek öğrenci yurdunu yapıp, eylülden önce de hizmete açacağız” dedi.



"Ağzı olan konuşuyor eli olan yazıyor"

2014 yılında göreve geldiğinde Adana’nın en önemli sorunlarından birisinin imar sorunu olduğunu bildiğini, bu sorunun kentin önünü tıkadığını belirten Çetin, uzun uğraşlar sonucu bu sorunu çözmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını anlattı. Başkan Çetin, bu konuda yapılan spekülasyonlarla ilgili şunları söyledi:

“Son günlerde çok speküle ediyor bu konu. Sosyal medyada ağzı olan konuşuyor, eli olan yazıyor. Gerçekleri burada bu kardeşinizden dinleyeceksiniz. 2014’te göreve geldikten bir süre sonra kangren olan sorunları çözmeye ant içmişiz. Dönemin valisine gittik, hazinenin açtığı davalar nedeniyle, 1995 yılından bu yana yaşanan bir mağduriyet var, Adana’nın önü tıkanmış vaziyette. Gelin adınızı tarihe yazalım, el ele verelim. Hazine’ye talimat verin. Biz hazinenin kaybı olmasına da izin vermeyiz. Bizler devletçiyiz, vatanına milletine bağlı insanlarız. Nitekim bunu yaptık. Hazine’ye fazladan 900 bin metre konut alanı kazandırdık. Bütün davalarını geri çektiler. Hazırladığımız planları Büyükşehir’e gönderdi, o dönem ki başkan Hüseyin Sözlü, 5 binlik planı beğenmediğini söyledi. Yoksa bu sorun 2015’te bitmişti. Daha sonra binlik ve 5 binlik planları birlikte hazırladık. Harika bir plan hazırladık. Adana’nın geleceği burası. Kesintisiz yeşil aks ve donatıları, sosyal tesisleri, meydanıyla harika bir proje.”



Emeği geçenlere teşekkür etti

Tapu ve Kadastro görevlilerinin büyük bir özveriyle çalıştığını, Çukurova Belediyesi’nin de işlerin bir an önce tamamlanması için personel ve lojistik destek verdiğini açıklayan Başkan Soner Çetin, “Allah’ın izniyle bitirdik. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 16 bin parselin hak sahibinin tapusunu sizlere vekaleten asıllarını teslim aldım. Biz, kimseyi kandırmıyoruz burada. Çocuk oyuncağı değil, yaptığımız işin ciddiyetindeyiz. Haddimizi de sınırımızı da yetkimizi de biliriz. Biz bu milletten yüzde 60 ile yetki almışız, bunun gereğini elbette yaparız. Hiç kimse hasetlik yapmasın, başka şeyler çıkartmasın bundan. Önceki döne bu işe katkı sunan, Sayın Hüseyin Sözlü’ye, o dönem Seyhan Belediye Başkanı olan Sayın Zeydan Karalar’a, belediye meclis üyelerine, geçmiş dönem ve şimdiki valimize teşekkür ediyorum. Kolektif bir çalışmanın sonucuyla bu işi çözdük. Ben sadece bu işin onurunu yaşamak, sonrasında da işimize gücümüze bakmak istiyorum. Bizim de çorbada tuzumuz var, bunu torunlarımıza anlatmak istiyorum. Benim tek derdim bu” şeklinde konuştu.

Bölgede 250 bin kişinin yaşayacağı örnek bir kent oluşturulacağını kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte baretlerimizi takıp, ara sokaklarımızda el ele omuz omuza sağlam bir altyapı ve 4’er şeritli yollar, kaldırımda yeşil bant, hemen yanında bisiklet ve yaya yolu, bir yeşil bant daha ve arka tarafta tali yol yapılacak. Cadde kenarına park etme dönemi artık bitecek. Burası Türkiye’ye örnek olacak. Burada sadece hak kaybının önüne geçmiyor, bugün 250 bin kişinin yaşayacağı, idealimizdeki engelsiz ve her anlamda yeşille donatılmış, tertemiz, pırıl pırıl bir kent oluşturacağız. Belirli bir yükseklikte binaya izin vermeyeceğiz ve hepsinin çatısı olacak. Kim bu memleket için çivi çakmışsa hepsinden Allah razı olsun. Binaların çatısından renklerine kadar her şeye karar vereceğiz. Son derece katı kurallar uygulayacağız. Engelliler için yaşanabilir yaşam yapacağız. Müteahhitleri tekerlekli sandalyeye oturtacağız. Sen binaya tekerlekli sandalye ile girebiliyorsan o zaman izni vereceğim. Laf olsun diye hizmet üretmeyeceğiz.”

Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki heyelan bölgesi ile ilgili sorunu da çözeceklerini ayrıca bu dönemde Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesini tamamlayacaklarını vurgulayan Başkan Soner Çetin, Adanalıların 5 Ocak Kurtuluş Bayramını da kutladı.



"Belediyecilik anlayışımızı ortaya koyduk"

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar da konuşmasına 5 Ocak Bayramını kutlayarak başladı. Adana’nın milli mücadeleye ilham veren kent olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, “Bizim belediyecilik anlayışımız; görüyor ve şahit oluyorsunuz. Rantiyeye geçit vermeyen, halkın parasını halkın faydası için harcayan, gereksiz harcamayan, ekonomik ve en uygun şartlarda harcayan, halkın belediyeciliğini yapıyoruz. Biz belediyeyi ilk teslim aldığımızda işçinin parasını ödeyemeyen, mazot alamayan perişan bir belediye vardı. Olağanüstü kötü bir durumdaydı. 6 ay içerisinde maaş verir hale getireceğimizin sözünü verdik” dedi.

Zeydan Karalar, Adana’nın imar sorununun çözümü için Soner Çetin’in çabalarına şahit olduğunu söyleyerek, “Bizim belediye başkanımız 35 yoğunluk istemedi, oradaki yoğunluk hem yeşili, hem sosyal yaşamı koruyacak, insanca yaşamı gerektiren ne varsa bunu getirecek bir yoğunluk istedi. Ben buna şahidim. Tabi ki, bu çabasına destek veren eski belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İyi ve hayırlı bir iş oldu. Ve göreceksiniz ki orada öyle bir kent yaratacağız ki, 4 şerit gidiş 4 şerit geliş, yeşillikli, insanların rahat ettiği ve onur duyduğu bir yere getireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları Çukurova Belediye Bakanı Soner Çetin ve törene katılan protokol tarafından verildi. Törende hak sahipleri adına konuşan Uğur Tekin Çetinkaya, “25 yıldır beklediğimiz sorun çözülünce Başkan Soner Çetin’i aradım. ‘Başkanım ben bu yılbaşı piyango bileti almadım. Çünkü bu sorunun çözülmesiyle bize zaten büyük ikramiye çıkmış gibi oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Törene Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, CHP Çukurova İlçe Başkanı Av. Remzi Ümit Atay da katıldı.

Töreninin ardından konser veren sanatçı Manuş Baba şarkılarıyla Adanalıları coşturdu.

