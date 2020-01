Adana ASKF'den Bakan Kasapoğlu'na: "Tarih yazdınız"

"Annem benim her şeyim"

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, amatör sporcuların lisans çıkartma sürecinde yaşadıkları sağlık raporu sorununu çözen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Tarih yazdınız" dedi.

Dr. Bozan, amatör spor kulüplerinin ve sporcularır sağlık raporu almakta her dönem güçlüklük çektiklerini ifade ederek, "Amatör spor kulüplerimizin kangreni haline gelen sporcu sağlık raporlarında bu yıl Gençlik ve Spor Bakanı Dr Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun üstün gayretleri sonucu yapılan devrim niteliğindeki karar ile beyan esaslı dönemin uygulamaya geçirilmesi bizleri ve camiamızı çok mutlu etmiştir" diye konuştu.

Dr. Ahmet Bozan açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedarasyonu (TASKK) Genel Başkanımız Ali Düşmez'in başarılı girişimlerini dikkate alarak, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TASKK arasında koordinasyonu sağlayan ve her daim içimizden biri olan amatör spor ve sporcu dostu olması, ayrıca yapılan çalışmaları bizzat yakından takip ederek ivedilikle sonuçlandırması ve sonucun Amatör Spor Kulüpleri için 'bir milat' olması adına Bakanımız Dr Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlık ekibi, başta Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ve tüm çalışma arkadaşlarına, büyük emekleri geçen Genel Başkanımız Ali Düşmez'e Amatör Spor Kulüplerimiz adına şükranlarımızı sunarız. Tabiri caizse bizler için 'tarih yazdınız."



Yeni dönemde sağlık raporları düzenlemesi

Tüm amatör spor kulüpleri için ilk kez lisans çıkaracak sporcularda eski uygulama ''Durum Bildirir Tek Hekim Raporu'' tek sefere mahsus alınacak.

Her yıl yapılan vize ve transferlerde sadece 'Sporcu Sağlık Beyan Formu'nun 18 yaş altı sporcularda velisinin, 18 yaş üstü sporcularda ise kendisinin imzalaması yeterli olacak.

