Uyuşturucuyu özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı

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ADANA'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekiplerin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evler, özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Yapılan aramalarda sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



ADANA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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