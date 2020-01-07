Bankadan çektiği dul- yetim aylığını kaybetti

ADANA'da, bankadan çektiği dulyetim aylığı olan 640 lirayı düşüren Ayşe Arık (64), parayı bulanların kendisine teslim etmesini istedi.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir bankadan, ölen eşinden kendisine bağlanan 640 liralık dul-yetim aylığını çeken Ayşe Arık, alışverişe çıktı. Ancak bir süre sonra Arık, parayı düşürdüğünü fark edip, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, paraya ulaşamadı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Ayşe Arık, "Parayı bulanın getirmesini istiyorum, yoksa sadakam olsun" dedi.



ADANA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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