Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.

23 Eylül 2019 tarihinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlattığı tefecilere yönelik operasyonda takip edilen 18 şüphelinin adreslerine bugün operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 farklı şahsa ait toplam 100 adet tabanca fişeği, 1 adet kapsam dışı bıçak, 3. şahıslara ait olan 50 adet kredi kartı, 30 adet çeksenet, 20 adet alacak verecek bilgilerinin bulunduğu kıymetli evraklar ve tapu bilgileri, yüksek meblağlarda paralar ve hedef şahıslara ait cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.