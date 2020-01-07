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Mektebim Koleji Genel Müdürü Özkök: “Çocuklarımız için iyi ne varsa yapmaya çalışıyoruz” Mektebim ...

İHA

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Mektebim Koleji olarak çocuklarımız için iyi ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tüm okullarımızı da öğretmen geliştirme merkezi olarak adlandırdık ve öğretmenlerimizi geliştirmek için çabalıyoruz" dedi.

Mektebim Koleji Genel Müdürü Özkök: “Çocuklarımız için iyi ne varsa yapmaya çalışıyoruz” Mektebim Koleji yöneticileri Adana’da gazetecilerle bir araya geldi

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, “Mektebim Koleji olarak çocuklarımız için iyi ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tüm okullarımızı da öğretmen geliştirme merkezi olarak adlandırdık ve öğretmenlerimizi geliştirmek için çabalıyoruz” dedi.
Mektebim Koleji yöneticileri Adana’da bir otelde okullarının çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere gazetecilerle bir araya geldi.
İlk olarak konuşan Mektebim Koleji Genel Müdür Yardımcısı Banu Gürün, okullarının seviyeli olarak büyüdüğünü söyledi.

“Çocuklarımız için çalışıyoruz”
Daha sonra konuşan Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, Türkiye’de eğitim sektörünün genel probleminin nitelik üzerinde değil nicelik üzerinde durulması olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde bir özel okulun genel müdürü kampüs sayılarını 500’e çıkaracaklarını açıkladı. Ülkemizde eğitim gerçekten en önemli sorunlardan birisi ve bunun herkes farkında. Biz, bunu değiştirmek için nitelik üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bu konuda da Mektebim Koleji olarak çocuklarımız için iyi ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Öğretmenlerimizi geliştirmek için çabalıyoruz”
Bir okulda öğrenci için en önemli şeyin öğretmen kalitesi olduğunu kaydeden Özkök, kolej bünyesinde görev yapan öğretmenlere değer verdiklerini belirterek, “Bu kapsamda yola çıkarak ‘Sana değer öğretmenim’ mottosuyla onlara farklı olanaklar sunduk. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla başladık ve sonrasında bir üniversiteyle anlaşarak yüksek lisans programı düzenledik. Tüm okullarımızı öğretmen geliştirme merkezi olarak adlandırdık ve öğretmenlerimizi geliştirmek için çabalıyoruz” dedi.

“Küresel farkındalık, liderlik gibi dersler”
Çocukları küresel farkındalık üzerine yetiştirmek istediklerinin altını çizen Özkök, “Okullar, kapıdaki güvenlik görevlisinden başlayarak öğretmeninden, yardımcı personeline, öğrencisinden velisine kadar yaşayan bir organizması. Bizim için de en önemli şey eğitim ortamının canlı, günün koşullarına göre dizayn edilmesidir. Bu kuşağın en önemli problemi dünyayı tanımamaları. Bundan dolayı çocuklarımızı dünyanın neresinde, ne olduğunun farkına varmaları için çabalıyoruz. Mektebim Koleji olarak derslerimizin arasına küresel farkındalık, liderlik gibi dersler de ekledik” ifadelerini kullandı.

“Yavaş büyüyelim, işimizi en iyi yapalım”
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak ise aile olarak en büyük ilkelerinden birinin insan saygısı olduğunu belirterek, 2015 yılında Mektebim Kolejiyle eğitim sektörüne girdiklerini söyledi. Kar amacı gütmeden, kaliteli bir eğitim sağlamak istediklerini vurgulayan Sancak, “Eğitim sektöründeki tüm paydaşların, eğitim kalitesini artıracak işler yapması gerekiyor. İnsanlar iyi okullar, iyi öğretmenler arıyor. Biz de kalabalık kitlelere kaliteli eğitim verme hedefiyle yola çıktık. Türkiye’nin en büyüğü olma gibi bir derdimiz yok. Yavaş büyüyelim, işimizi en iyi yapalım istiyoruz” diye konuştu.
Mektebim Koleji Yabancı Diller Müdürü Lale Muti ise, Türkiye’nin yabancı dil bilme konusunda 100 ülkeden 79’uncu olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Bizim öğretmenlerimiz üniversiteden mezun olunca 3 yaşındaki öğrenciye de, 18 yaşındaki öğrenciye aynı şekilde ders veriyorlar. Türkiye’de öğretmenlerimiz İngilizceyi aynı diğer dersleri öğretirler gibi bilgiye ve kelime bilgisine dayalı öğretiyorlar. Bizim amacımız İngilizceyi sosyal olarak öğrencilerin öğrenmesi ve konuşması. O nedenle bazı derslerimizi biz İngilizce işliyoruz. 12. sınıftan mezun olmuş bir öğrencimiz B2 seviyesinde İngilizce öğrenmiş, çok rahat makale yazabilecek, makaleleri okuyabilecek şekilde mezun oluyorlar.”

"Deneyimli kadro"
Adana Bölge Sorumlusu Önder Mercanlı da bir öğrencinin eğitsel ve sosyal anlamda bulabileceği tüm imkanların kampüslerinde bulunduğunu belirterek, “Kolejimizde modern teknolojiye sahip sınıflarımız, bilişim sınıfları, uygulama sınıfları, atölyeleriyle geniş peyzaj alanı, kapalı spor salonu ve en önemlisi deneyimli kadrosu bulunuyor. Okulumuzun akademik başarısıyla gurur duyuyoruz ve bununla birlikte her yıl Türkiye’nin üniversitelerine ciddi anlamda öğrenci yerleştirmekteyiz. Aynı zamanda her yıl sınavlarda Türkiye ve Adana dereceleri çıkarıyoruz” dedi.

“Okulumuz, okulunuzdur sloganıyla ilerliyoruz”
Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda da yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Mercanlı, “Çocuklarımızı akademik yönden destekleyecek bir spor aktivitesi ve yeteneğinin doğrultusunda müzik aleti çalmasını istiyoruz. Kendine güvenen, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bir nesil yetiştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerek üniversitelerle gerekse de devlet okullarıyla etkileşim ve işbirliği içerisindeyiz. Ayrıca velilere yönelik eğitimler de sağlıyoruz. Şehre katkı sağlamak adına ‘Okulumuz, okulunuzdur’ sloganıyla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yöneticiler gazetecilerin sorularını cevapladı. Sorucevabın ardından toplantı sona erdi.

ADANA

07 Ocak 2020 Salı

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