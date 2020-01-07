Adana’da maden ocağına çığ düştü: 1 ölü, 1 yaralı, 2 kişi kayıp

Adana’nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2 kişinin ise çığ altında kaldığı öğrenilirken arama çalışmaları sürüyor.

Adana Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pozantı ilçesi, Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağında meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmüştür. Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımız yaralı ve 2 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” denildi.

ADANA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:20

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