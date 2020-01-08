Çığ düşen bölgede kar geçit vermiyor Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin kaybolduğu çığ düşen bölgeye ulaşmak için çok güç koşullarda görev yapıldığını söyledi Adana Valiliği: "Kaybolan vatandaşımız için çalışmalarımız tüm ekiplerimizce aralıksız sürdürülmektedir"

Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin kaybolduğu çığ düşen bölgeye ulaşmak için çok güç koşullarda görev yapıldığını söyledi.

Dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde krom madeninde çalışan kepçe operatörü, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Yaklaşık iki saat boyunca kepçe operatöründen haber alınmayınca iş arkadaşları Yasin Kılınç, Eray Minik ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi, arkadaşlarını aramaya çıktıkları sırada üzerlerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesiyle çığ altına kalan işçilerden kepçe operatörü ile Eray Minik yaralı olarak kurtarılırken, Yasin Kılınç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan işçilerden biri bulundu diğerine ulaşılamadı.

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle kurtarma ekipleri de yolda kalınca arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede çığ altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.



Kaymakam Sarıdoğan, bölgede koordineyi sağlıyor

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise bölgeye gelip gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Çay, “Bu bölgede Pozantılı bir işletmeci kardeşimize ait maden. O bölgede çok sık kar yağışı var 1 haftadır. Çalışanlar tünelde çalışmaya devam ediyorlar. Kendi ihtiyaçları için ara ara özel araçlarla merkeze gelip alacaklarını alıp geri gidiyorlardı. Sürekli böyle gel git yaptıkları içinde yolu hep açık tutuyorlardı. 1 kardeşimiz vefat etmiş durumda. 1 kardeşimiz yaralı, 1 kardeşimiz ise çığ altında. Şuan Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan bölgede koordine ediyor. AFAD, UKEM, belediyelerin araçları ve jandarma ile şuan ilerlemeye çalışılıyor” diye konuştu.



Varillerle mazot takviyesi

Çalışmaların güçlükle sürdüğünü belirten Çay, “Ancak bölgede öyle bir hava koşulu var ki yaklaşık 7 kilometre sabah 06.00’a kadar anca ilerlenebildi. Sabahtan itibaren devreye Adana ve Mersin bölgesinden gelen karayollarına ait paletli araçlar devreye girdi. Ulaşmak için çok güç koşullarda görev yapılıyor. Varillerle mazot takviyesi yapıldı. Orada yaralı bir kardeşimiz var. Haklı olarak ailelerimiz merak ediyor. Bir şey söyleyemiyoruz kimlik bilgileriyle ilgili. Söylesek onlar oraya ulaşamaz. Böyle bir ikilemde devam ediyoruz. Şuan herkes emin olsun ki devletin bütün birimleri gayret içerisinde” ifadelerini kullandı.



“Cenaze ve yaralı hala olay yerinde”

Pozantı’ya son yılların en yüksek kar yağışının yaşandığını açıklayan Çay, bölgede elektriklerinde kesildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizi hava koşulları çok zorluyor. Her geçen dakika hava koşulları işimizi zorlaştırıyor. Cenaze ve yaralı hala olay yerinde. Yaralıya ilk müdahaleyi oradaki arkadaşları yapmış. Yaralının durumu iyiymiş aldığımız bilgi o. Ama içeride kanama oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Şuan elektrikler de orada yok. İnternet ile bağlantı kuruyorduk ama o da kesilmiş durumda. Çalışanlar yatılı kalan ve günü birlik giden kişiler. Onlar orada yatakhanelerinde kalıyorlar. Günü birlik gidip gelenler de büyük araçlarıyla gidip geliyorlar. Yolu sürekli açık tutuyorlar. Yaşam malzemesiyle ilgili bir sıkıntılarının olduğunu düşünmüyoruz. Yeterli malzeme ellerinde vardır.”



Valilikten açıklama

Bu arada, Adana Valiliği Pozantı'daki çığ düşmesi olayıyla yaptığı açıklamada, çığ düşmesi sonrasında Jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil sağlık ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Meydana gelen olayın sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız da yaralı olarak ekipler tarafından kurtarılmıştır.

Kaybolan vatandaşımız için çalışmalarımız tüm ekiplerimizce aralıksız sürdürülmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

ADANA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

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