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Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı Hastanede Laparoskopik ve ...

İHA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde, Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği ve Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin katkılarıyla ''Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi Kursu'' düzenlendi.

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı Hastanede Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi Kursu düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde, Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği ve Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin katkılarıyla ‘’Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi Kursu‘’ düzenlendi.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile asistanların yoğun ilgisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nin konferans salonunda başlayan kursta, katılımcılara konusunda uzman hekimler tarafından teorik bilgiler verildi.
Sunumların ve konuşmaların ardından Prof. Dr Bülent Urman, Prof Dr Gürkan Uncu, Prof. Dr. Mete Güngör, Prof. Dr. Barış Güzel, Doç. Dr. Mehmet Ali Narin, Doç. Dr. Erhan Şimşek ve Op. Dr. Sevda Baş, katılımcılara canlı ve uygulamalı olarak, doğru endoskopik operasyonun nasıl yapılması gerektiğini anlattı.
Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi Kursu’nun Koordinatörü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Ali Narin, halk arasında kapalı cerrahi olarak bilinen endoskopik cerrahinin standart açık cerrahiye göre belirgin avantajları olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Narin, endoskopik cerrahinin, operasyon sonrası hastanede kalış süresini kısalttığını, enfeksiyon riskini azalttığını ve kozmetik açıdan hastalara ciddi kazanımlar sağladığını kaydetti.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde her türlü endoskopik operasyonun başarıyla yapıldığının altını çizen Dr. Narin hem Adana hem de çevre illere ileri teknoloji ve uzman sağlık kadrosuyla hizmet verdiklerini söyledi.
Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi Kursu’nun Koordinatörü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Ali Narin, bu tip eğitim ve organizasyonların hekimler ve özellikle asistanlar için son derece faydalı olduğuna dikkat çekti.
Dr. Narin, şunları kaydetti:
‘’Gerek güncel gelişmeler hakkında bilgi tazeleme gerekse konusunda Türkiye’de ve dünyada otör olarak kabul edilen hekimlerden, canlı operasyonları izleme ve deneyimlerinden faydalanma şansını yakalayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu tarz eğitimlere sık sık ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hastalarımıza en yüksek kalitede hizmet vermeye çalışırken bilimsel aktivitelerimize de devam edeceğiz.’’

ADANA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:05
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