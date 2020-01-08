Yeni yılın ilk karaciğer nakli Adana'da gerçekleştirildi

ADANA'da karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Mehmet Keskinkılıç (52) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede gerçekleştirilen operasyonla karaciğer nakli oldu. Türkiye'de yeni yılın ilk nakli yapılan Keskinkılıç, organ bağışı çağrısı yaptı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde oturan Mehmet Keskinkılıç yaklaşık bir yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde tedaviye alındı. Nakilden başka çaresi kalmayan Keskinkılıç nakil sırasına girdi. Keskinkılıç için uygun karaciğer haberi 31 Aralık 2019'da hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarından geldi. Ailenin bağış yapma kararı üzerine yeni yıl programlarını yarıda kesen Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'n da görevli Doç. Dr. Tolga Akçam, Dr. Abdullah Ülkü, Dr. Gökhan Sarıtaş'tan oluşan ekip Mehmet Keskinkılıç'ı yeni yılın ilk saatlerinde nakil için operasyona aldı. Başarılı geçen operasyonla birlikte Keskinkılıç'ın değerleri de normale döndü.

Yeni bir yıla karaciğer nakli ile girdikleri belirten Doç. Dr. Tolga Akçam, "Bu naklin aynı zamanda Türkiye'de yeni yılın ilk karaciğer nakli oldu. Nakil başarıyla gerçekleştirildi. Hastamızın sağlık durumu normale döndü" dedi. Akçam, karaciğer nakillerinin Türkiye'de başarı oranının son derece yüksek olduğunu da belirterek, "Karaciğer nakillerinde başarı yüzde 90-95 oranında. Hatta nakil için yurtdışından hastalar bile artık Türkiye'yi tercih ediyor" dedi.

Yeni yılla beraber karaciğer nakli ile hayata tutunan Mehmet Keskinkılıç ise organ bağışı çağrısı yaptı.



ADANA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

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