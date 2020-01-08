Arama kurtarma ekipleri çığ bölgesine ulaştı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde arama kurtarma ekipleri çığ altında kalan maden işçisinin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında yola çıkan iş makineleri, bölgeye bugün saat 14.00 sıralarında ulaştı. Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisine ulaşmak için dün akşamdan beri çaba sarf eden AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, saatler süren zorlu yolculuğun ardından çığ altında kalan işçiye ulaşmak için çalışma başlattı.

ADANA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:20

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