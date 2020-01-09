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Seyhan'da 5 komisyon raporu kabul edildi Seyhan Belediye Meclisi 2020 Ocak ayına ait gündemleri ...

İHA

Seyhan Belediye Meclisi 2020 Ocak ayına ait gündemleri görüşmeye devam etti. 5 komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edilirken 5 madde ise teklif olması nedeniyle müşterek komisyonlara oybirliği halinde havale edildi.

Seyhan'da 5 komisyon raporu kabul edildi Seyhan Belediye Meclisi 2020 Ocak ayına ait gündemleri görüşmeye devam etti 5 komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edilirken 5 madde ise teklif olması nedeniyle müşterek komisyonlara oy birliği halinde havale edildi

Seyhan Belediye Meclisi 2020 Ocak ayına ait gündemleri görüşmeye devam etti. 5 komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edilirken 5 madde ise teklif olması nedeniyle müşterek komisyonlara oybirliği halinde havale edildi.
Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplandı.
Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı konuşmalar yapılmadı, gündemlere geçildi.
Komisyonda oy çokluğuyla kabul edilen Gürselpaşa ve Yenimahalle mahallelerinde yaklaşık 80 hektar alanda hazırlanan Öğretmenler Bulvarının doğusunda bulunan yaklaşık 30 hektarlık 1. etabına yönelik hazırlanan planın, müşterek komisyon raporu mecliste de oy çokluğuyla kabul edildi.
Yine komisyonda oy çokluğuyla reddedilen gündemin 14. Maddesinde Akkapı Mahallesi 3221 Ada 15 Ve 18 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile müşterek komisyon raporu oy çokluğuyla reddedildi.
Komisyonda oy çokluğuyla reddedilen Büyükdikili Mahallesi 12226 Ada 210 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi müşterek komisyon raporu mecliste oy çokluğuyla reddedildi.
Komisyonda oy çokluğuyla kabul edilen Gürselpaşa Mahallesi 10395 Ada 12 Ve 13 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müşterek komisyon raporu oylanmadı. Personelin yaptığı hatadan dolayı kafaların daha çok karışmaması ve hatanın düzeltilmesi için Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ulaş Toros, teklifin müdürlüğe geri iadesini istedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu ise teklifin hatayı düzeltmesi için müdürlüğe iade edilmesi halinde teklifin geri ne zaman görüşülebileceğini sordu.
Limoncu “18 ay çok uzun süre. Yeniden komisyona gönderilsin” teklifinde bulundu.
İki ayrı aykırı teklif oylamaya sunuldu. 17 oyla teklif müdürlüğüne iade edildi. Böylece Gürselpaşa Mahallesi 10395 Ada 12 ve 13 Numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 18 ay sonra yeniden gündeme alınıp görüşülebilecek.
Akkapı Mahallesi 8826 Ada 7 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından Seyhan İlçesi sınırlarında Adn15, Adn17, Adn18, Adn19, Adn20, Adn21, Adn22 Nolu trafoların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi teklifi, ayrıca Yolgeçen Mahallesi nazım imar planına uygun olarak mezarlık alanı oluşturulması için 12179 ada 1 parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Mithatpaşa Mahallesinde yaklaşık 18 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi oy birliği halinde müşterek komisyona havale edildi.
21. maddede sözleşmeli personele 2020 yılında verilecek olan ücretlerle ilgili teklif de müşterek komisyona havale edildi.

ADANA

09 Ocak 2020 Perşembe

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