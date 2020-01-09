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Aracının camını kırıp, tarla parası 450 bin lirayı aldılar

DHA

ADANA´da çiftçi Vedat K.'nin (66), tarla almak için bankadan çekip kamyonetinin arka koltuğuna koyduğu 450 bin TL parası, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.

ADANA´da çiftçi Vedat K.'nin (66), tarla almak için bankadan çekip kamyonetinin arka koltuğuna koyduğu 450 bin TL parası, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evinden çıkan Vedat K., tarla satın almak için bir bankadaki hesabından 450 bin lira para çekti. Tarla sahibiyle pazarlık yapmak için kent merkezine gelen Vedat K. aracını otoparka park etti. Bu sırada para dolu çantayı aracın arka koltuğunda bırakan Vedat K., tarla sahibinin yanına gitti. Tarla sahibi ile anlaştıktan sonra parayı almak için aracına dönen Vedat K. aracının sağ arka camının kırıldığını ve koltuktaki paranın çalındığı fark etti. Vedat K. durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, otoparkın güvenlik kameralarını inceleyerek parayı çalan kişilerin otomobille kaçtıklarını tespit etti. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.  

ADANA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:06
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