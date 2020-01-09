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Başkan Karalar: "Rant uğruna dünya tahrip ediliyor" Başkan Zeydan Karalar, para için iklim ...

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye olarak iklim değişikliğiyle mücadele birimleri müdürlükleri kuracaklarını açıkladı.

Başkan Karalar: "Rant uğruna dünya tahrip ediliyor" Başkan Zeydan Karalar, para için iklim değişikliğine yol açanlarla mücadele etmenin kolay olmadığını sböyledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye olarak iklim değişikliğiyle mücadele birimleri müdürlükleri kuracaklarını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2020 Sağlık Günleri kapsamında "Havanın Kirletilmesi ve İklim Krizi" başlıklı bilgilendirme toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Zeydan Karalar’ın da baştan sona takip ettiği etkinlikte Prof. Dr. Ali Kocabaş iklim değişikliğini ve olumsuz sonuçlarını anlattı.
Toplantıda açış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Zeydan Karalar, “İklim değişikliği dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi krizlerden bir tanesi ve giderek daha tehlikeli oluyor. Biz Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, bu konuyla ilgili bir üniversiteyle protokol imzalayan ilk belediyeyiz. İklim değişikliğinin nereye gittiğini, insanları nasıl tehdit ettiğini ve tehlikenin arttığını görüyoruz. Kaldı ki 3040 yıl sonraki en büyük değer su ve toprak olacak. İnsanlığın geleceği tehlikeye giriyor ve hepimizin bunu önlemek adına yapacağı bir şeyler var. Belediye olarak iklim değişikliğiyle mücadele birimleri müdürlükleri kuruyoruz. Halk sağlığıyla, çevreyle ve ekolojik dengenin korunmasıyla ilgili toplantılar, paneller düzenleyeceğiz. Böylece halkımızın bilinçlenmesini amaçlıyoruz” dedi.

"Üzerimize düşeni yapacağız"
Toplantı sonunda yeniden söz alan Başkan Zeydan Karalar, rant uğruna dünyanın tahrip edildiğini, kirletildiğini kaydetti. Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:
“Önemine binaen toplantıyı sonuna kadar takip ettim. Para kazanma hırsıyla iklim değişikliğine yol açanlarla mücadele etmek kolay değil ama bizler mücadele edeceğiz. Gelecek nesle daha güzel bir dünya bırakmak ve iklimin daha az ısınması konusunda üzerimize düşeni, olanaklar doğrultusunda yapacağız. Bunun sözünü veriyorum.”

Kaliteli yaşam herkesin hakkı
Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Rıza Mete de kaliteli bir yaşam konusunda halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Mete, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 Sağlık Günleri kapsamında merak edilen konularda halka bilgi aktaracaklarını ve her zaman halkın yanında olacaklarını vurguladı.

Küresel iklim krizi
“Havanın Kirletilmesi ve İklim Krizi” konulu sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Kocabaş ise dünyanın hızla kirlenmeye devam ettiğini kaydetti. Fosil yakıtların kirliliğin başlıca etkeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kocabaş, yenilenebilir enerji, şehir planlaması ve yeşili korumaya yönelik öneriler konusunda görüşlerini aktardı.
Prof. Dr. Ali Kocabaş, “Elli yılı aşan bir süreden beri insan aktiviteleri, özellikle de fosil yakıtların yakılması, yoğun miktarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınmasına neden olarak, atmosferin daha alt kısımlarında ek ısının tutulmasına yol açmış ve küresel iklimi etkilemiştir. Sonuçta, insan sağlığı ve sağlık sitemlerini önemli derecede etkileyen küresel iklim krizi ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ali Kocabaş konuklar sorularını yanıtladı. Etkinlikte Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Rıza Mete, katkılarından dolayı Prof. Dr. Ali Kocabaş’a çiçek takdim etti.

ADANA

09 Ocak 2020 Perşembe

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