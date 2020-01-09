Yalçın Öcal, kitaplarını imzalayacak

Çukurova Metropol Gazetesi yazarı Yalçın Öcal, Çukurova Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşuyor.
"Yalçın Öcal’ın Adanası" ve "Adanalıyık" kitaplarının yazarı olan Öcal, Altın Koza Standında 1011 Ocak tarihinde 11.0020.00 saatleri arasında kitaplarını imzalayacak.
ADANA
09 Ocak 2020 Perşembe
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