Anadolu Aslanlar\u0131 \u0130\u015fadamlar\u0131 Derne\u011fi (ASKON) Adana \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Recep \u00c7al\u0131\u015fkan, \u00dcreten, istihdam sa\u011flayan her ki\u015fi ve kurumlara sahip \u00e7\u0131k\u0131lmal\u0131d\u0131r dedi. \u00c7al\u0131\u015fkan, 10 Ocak \u201c\u00c7al\u0131\u015fan Gazeteciler G\u00fcn\u00fc\u201d dolay\u0131s\u0131yla bas\u0131n mensuplar\u0131na yemek verdi. Her y\u0131l 9 Ocak\u2019ta bas\u0131nla bir araya geldiklerini s\u00f6yleyen \u00c7al\u0131\u015fkan, bas\u0131n\u0131n \u00f6nemini TEMSA olay\u0131nda bir kez daha anlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00c7al\u0131\u015fkan, \u201cTEMSA olay\u0131 bizlere bir \u015fey \u00f6\u011fretti. Adana\u2019daki firmalara ve i\u015f adamlar\u0131na sahip \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131 gere\u011fini bir kez daha hat\u0131rlatt\u0131. \u00dcreten, istihdam sa\u011flayan her ki\u015fi ve kurumlara sahip \u00e7\u0131k\u0131lmal\u0131d\u0131r. \u00dcretim ve istihdam yapanlar\u0131n her zaman arkas\u0131nda oldu\u011fumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum\u201d dedi. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (C\u0130B) \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa Kele\u015f de, daha \u00f6nce il m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olarak 12 personelle hizmet verirken yeni yap\u0131lanma ile birlikte B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olarak 40 personelle hizmet vereceklerini s\u00f6yledi. C\u0130MER ile ilgili vatanda\u015flara da hizmet edeceklerini kaydeden Kele\u015f, \u201cBug\u00fcne kadar b\u00fct\u00fcn medya mensuplar\u0131na e\u015fit ve adil hizmet verdik, vermeye de devam edece\u011fiz. Ben Adana bas\u0131n\u0131na \u00f6zellikle te\u015fekk\u00fcr ediyorum, istisnalar hari\u00e7 b\u00fct\u00fcn bas\u0131n mensuplar\u0131 ve kurulu\u015flar\u0131 birbirleriyle u\u011fra\u015fm\u0131yor, ilimize ve b\u00f6lgemize hizmet ediyorlar\u201d diye konu\u015ftu. \u00c7ukurova Gazeteciler Cemiyeti Ba\u015fkan\u0131 Cafer Esendemir ise, ASKON Adana \u015eube Ba\u015fkan\u0131 \u00c7al\u0131\u015fkan ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerine davetlerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etti. Esendemir, \u201cTEMSA gibi, yerel TV\u2019ler, gazeteler ve radyolar da destek kapsam\u0131na al\u0131nmal\u0131d\u0131r. Sadece haber b\u00fclten yollamakla de\u011fil ayn\u0131 zamanda abone ve reklam vermekle de destek olunmal\u0131d\u0131r\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.